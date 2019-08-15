Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиянРБК вчера в 21:37
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
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Основой для определения риска социальной эксклюзии в РФ стала адаптированная версия соответствующего индекса ООН (UNDP), она учитывает ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни.Коммерсантъвчера в 18:29
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