Основой для определения риска социальной эксклюзии в РФ стала адаптированная версия соответствующего индекса ООН (UNDP), она учитывает ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни.

с чего всё началось

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

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