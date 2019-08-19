Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризисаРИА Новости вчера в 07:58

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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