Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризисаРИА Новости вчера в 07:58
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Технологии
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Происшествия
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Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
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Обновлено 18 августа в 06:44
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено вчера в 02:11
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено 18 августа в 15:34
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Обновлено вчера в 14:37
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Госдеп осудил удар ВВС Сирии по турецкой военной колонне
Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Морган Ортагус жестко осудила нападение сирийских ВВС на военную колонну турецких войск в Идлибе в минувший понедельник, 19 августа.
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«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме
Обновлено вчера в 16:33
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Специалисты опровергли пять популярных мифов о шоколаде.
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Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс
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