Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризисаРИА Новости вчера в 07:58
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
Обновлено в 00:08
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Экономика
На курортах Болгарии срочно снижают цены для россиян
Курорты Болгарии в попытках спасти сезон экстренно снижают цены и раздают щедрые скидки на спецпредложения (СПО), достигающие 40 %, сообщает АТОР.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В «Роскосмосе» озвучили вариант названия для перспективного космического корабля
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация рассматривает название «Орел» для перспективного космического корабля, который на стадии разработки носит название «Федерация».
Обновлено в 08:18
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Киберспорт
На Gamescom 2019 показали ролик с геймплеем игры Darksiders Genesis
Стоит отметить, что Darksiders Genesis выйдет на облачном игровом сервисе Google Stadia, который будет запущен в ноябре 2019 года в 14 странах мира.
Обновлено в 04:57
Политика
Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Политика
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года
Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Бренд Supreme выпустил кнопочные телефоны
Недавно компания предлагала купить кирпич с ее логотипом за 30 долларов, а в этом сезоне решила выпустить кнопочные телефоны.
Обновлено в 05:42
Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Футбол
Роббен хочет на год отдохнуть от футбола
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Космос
Реальные звуки Космоса. Что слышно на Марсе и как звучат Черные дыры?
Обновлено вчера в 06:05
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе
Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем
Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 23:58