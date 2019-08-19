Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризисаРИА Новости вчера в 07:58
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено вчера в 02:11
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В аварии под Саратовом погибли женщина и ребенок. Четверо в больнице
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Трамп подтвердил свой интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы давал поручение своей администрации проработать возможность покупки Гренландии.
Обновлено 18 августа в 19:14
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 09:14
Здоровье
Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем
Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено вчера в 16:52
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе
Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Единоборства
Даниэль Кормье: «Это было удивительное путешествие»
Мои фанаты, спасибо вам, ребята, за всю любовь и поддержку, которую вы оказывали мне, вы причастны к моим удивительным достижениям.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Макрон напомнил о роли Франции в возвращении России в Совет Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о роли страны в возвращении России в Совет Европы.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Мужчина забыл супругу после падения с высоты на свадьбе
В Шотландии мужчина рухнул с высоты в день собственной свадьбы и оказался в коме, сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено вчера в 15:59
Теннис
Маррей: я не очень хорошо знал Рублёва, но он тепло обнял меня
Вчера, 18 августа, Маррей провёл тренировку с россиянином Андреем Рублёвым.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Шнуров надел костюм, а Линда открестилась от Фадеева: что происходило на фестивале LiveFest в горах
Вчера на Роза Хутор завершился второй ежегодный музыкальный фестиваль LiveFest.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено вчера в 17:31