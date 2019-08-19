Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризисаРИА Новости вчера в 07:58

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Читать в источнике
Комментировать288

Подробнее о событии

Эксперты ВШЭ назвали возможные сроки нового кризиса в России

Forbesвчера в 09:25

Экономисты предсказали России новый кризис

URA.Ruвчера в 09:14

Эксперты ВШЭ предсказали сроки нового кризиса в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20

Эксперты оценили последствия усиления торговой войны США и Китая

RT на русскомвчера в 20:48

Спрогнозированы сроки нового кризиса в России

Росбалтвчера в 09:14

Эксперты считают, что торговая война США и Китая может привести к кризису в экономике РФ

ТАССвчера в 08:20

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

РИА Новостивчера в 07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Обновлено в 05:34
Происшествия

Власти Архангельской области решили закупить 1,2 тыс. противогазов

Власти Архангельской области планируют закупить 1,2 тыс. фильтрующих противогазов. Информация о заявке опубликована на портале госзакупок.
Обновлено в 07:12
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 06:19
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал во время визита в Киев

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара во время визита в Киев отчитала командира лайнера и кинула кусок традиционного каравая на пол.
Обновлено вчера в 03:28
Недвижимость

По эскроу продается лишь каждая десятая квартира в новостройках Москвы

В компании отмечают, что только в семи из 17 корпусов, в которых квартиры продаются через эскроу, строительные работы проходили на уровне котлована.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

На сайте Meizu появился неизвестный смартфон Meizu UR

Из-за ошибки на сайте компании было опубликовано изображение будущей новинки, на котором видна только нижняя часть аппарата с разъёмом USB-C и отверстиями под динамик.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия

Руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 07:34
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Культура

FT: Apple потратила более $6 млрд на свой стриминговый сервис

Обновлено в 04:53
Кино

Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс

Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

В Сумской области Украины предотвращен теракт — СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт.
Обновлено в 06:24
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Авто

Новый кроссовер Skoda Kamiq заслужил звание бестселлера концерна

За второй месяц лета официальным дилерам Skoda в Поднебесной удалось реализовать 5,5 тысячи таких автомобилей.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье

Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Происшествия

СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт

Банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, пишут "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Космос

На МКС робот «Федор» полетит в компании с вязанной Марусей

Обновлено в 07:01
Происшествия

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Происшествия

В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах

Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное