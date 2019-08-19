Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризисаРИА Новости вчера в 07:58
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Происшествия
Власти Архангельской области решили закупить 1,2 тыс. противогазов
Власти Архангельской области планируют закупить 1,2 тыс. фильтрующих противогазов. Информация о заявке опубликована на портале госзакупок.
Обновлено в 07:12
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал во время визита в Киев
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара во время визита в Киев отчитала командира лайнера и кинула кусок традиционного каравая на пол.
Обновлено вчера в 03:28
Недвижимость
По эскроу продается лишь каждая десятая квартира в новостройках Москвы
В компании отмечают, что только в семи из 17 корпусов, в которых квартиры продаются через эскроу, строительные работы проходили на уровне котлована.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
На сайте Meizu появился неизвестный смартфон Meizu UR
Из-за ошибки на сайте компании было опубликовано изображение будущей новинки, на котором видна только нижняя часть аппарата с разъёмом USB-C и отверстиями под динамик.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
В Сумской области Украины предотвращен теракт — СБУ
Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт.
Обновлено в 06:24
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq заслужил звание бестселлера концерна
За второй месяц лета официальным дилерам Skoda в Поднебесной удалось реализовать 5,5 тысячи таких автомобилей.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Происшествия
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, пишут "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Космос
На МКС робот «Федор» полетит в компании с вязанной Марусей
Обновлено в 07:01
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36