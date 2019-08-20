Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризисаРИА Новости вчера в 07:58
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Культура
Apple потратила более $6 млрд на производство своих шоу и фильмов
«Apple выделила более 6 миллиардов долларов на оригинальные шоу и фильмы в преддверии запуска своего нового сервиса потокового видео, огромный бюджет, нацеленный на то, чтобы догнать Netflix, Disney и HBO, принадлежащее AT & T», — отмечает издание.
Обновлено в 03:36
Киберспорт
Разработчики «Мстители Marvel» показали дебютный геймплей
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Хоккей
Александр Овечкин: Не жалуюсь на судьбу и на контракт
Обновлено в 03:07
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Егор Титов: «Бакаев? А вы хотели сделать из него Марадону»
Легенда «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» после дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре РПЛ поделился мнением об игре полузащитника Зелимхана Бакаева.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Футбол
Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два раза
Как сообщает Bild, в межсезонье руководство «шмелей» подняло 19-летнему футболисту зарплату в два раза, чтобы он остался в команде.
Обновлено в 03:13
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено вчера в 06:52
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Общество
У российских школьников могут появиться индивидуальные шкафчики
Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил установить в школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учеников.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Назван размер семейного дохода, комфортного для выплаты ипотеки
Специалисты вычислили размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 05:27
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10