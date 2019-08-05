«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

с чего всё началось

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Происшествия Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.

Политика Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков.

Политика В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Армия и оружие Жертвами авиаударов на юго-западе Ливии стали более 40 человек Жертвами авиаударов ВВС Ливийской национальной армии в городе Мурзук на юго-западе Ливии стали более 40 человек, еще 60 получили тяжелые ранения.

Армия и оружие Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Общество Летняя погода вернется в Москву в среду Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».

Шоу-бизнес Анастасия Шубская угодила под капельницу из-за проблем с почками Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в сторис Instagram сообщила о проблемах со здоровьем.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Происшествия В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Политика Американские санкции вступят в действие 26 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.

Наука 112-летняя рыба побила рекорд долголетия Новое исследование с использованием радиоуглеродного датирования описывает большеротого буйвола, который дожил до 112 лет, сокрушив предыдущий известный максимальный возраст для вида более чем в четыре раза.

Гаджеты Два смартфона Vivo показали возможности в тестах В однопоточном режиме устройство набрало 1933 балла, а при использовании всех ядер однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 710 результат составил 6046 баллов.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Наука Климатические мигранты: новое великое переселение народов Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.

Политика «Википедия» внесла в черный список связанные с Евгением Пригожиным СМИ Редакторы «Википедии» решили внести в черный список СМИ, которые по их мнению, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о разводе Анны Банщиковой с мужем Обсуждают, что у супруга Банщиковой, адвоката Всеволода Шаханова, возникли серьезные проблемы с финансами.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Политика Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.

Общество Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram Комитет по туризму города Москвы составил рейтинг самых популярных достопримечательностей столицы в Instagram.

Общество Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.