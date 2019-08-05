Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 годуРБК 00:00

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Читать в источнике
Комментировать210
с чего всё началось

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
РБК00:00

Подробнее о событии

Глава института, предсказавшего обвал экономики в 2019 году, объяснил, как его избежать

URA.Ru05:24

Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России

RT на русском03:45

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

РБК00:00

Эксперты считают, что рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году

ТАСС02:50

Российской экономике предрекли спад уже в этом году

Московский Комсомолец02:38

Эксперты Столыпинского института прогнозируют рецессию в России в 2019 году

Коммерсантъ02:27

Экономист: Россияне не заметят технической рецессии в 2019 году

Национальная служба новостей03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

Обновлено в 07:02
Политика

Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост

Доктор Пол Картер является дипломатом с 1996 года. 15 августа 2017 года он вступил в должность генконсула США в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

Обновлено в 06:15
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Экономика

Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Происшествия

Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка

Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Киргизии нашли тело погибшего российского альпиниста

В Киргизии спасатели обнаружили тело российского альпиниста, переставшего выходить на связь несколько дней назад.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Подмосковье накрыли цех с просроченными заготовками для шаурмы

Обновлено в 04:46
Космос

«Хаббл» запечатлел «будущую версию» Млечного пути

Отмечается, что схожая ситуация ожидает нашу Галактику – Млечный путь и Туманность Андромеды.
Обновлено в 06:33
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Общество

Российский священник рассказал о разговоре с духом Чарльза Дарвина

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал в эфире телекомпании "Спас", что в Великобритании в Вестминстерском аббатстве, стоя над могилой великого натуралиста и путешественника 19 века Чарльза Дарвина, ему удалось поговорить с ним.
Обновлено в 05:38
Футбол

«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Политика

Киеву посоветовали решить вопрос с Донбассом до «нормандской встречи»

Другой источник пояснил, что для повышения шансов на организацию встречи "нормандской четверки" Киеву стоило бы решить вопрос об обмене пленными с ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Кино

Что ждет нижегородцев на фестивале REALIST WEB FEST

Бывшая швейная фабрика "Маяк" на Нижне-Волжской набережной в рамках фестиваля превратится в настоящее веб-пространство, где 3 и 4 августа для гостей и жителей города будут организованы показы лучших веб-сериалов, а также представлена выставка молодых и прогрессивных художников, куратором которой является Аполлон Шнуров.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой потерял работу

Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Турции подобрали три альтернативы F-35

Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Обсуждается возможность сваливания F-35 ВВС Японии в штопор и наличие противоштопорного парашюта

Имело ли место сваливание самолёта в штопор в том роковом случае, как и то, был ли на самолёте противоштопорный парашют, официально не сообщается.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм

4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Политика

В Молдавии возбудили дело по факту узурпации власти бывшим кабмином

«По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу сегодня было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Угрожавшему детям силовиков блогеру грозит шесть лет тюрьмы

Синице грозит до шести лет тюрьмы.
Обновлено в 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное