Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 годуРБК вчера в 00:00
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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с чего всё началось
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.РБКвчера в 00:00
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России предрекли рецессию: почему власти не признают проблемы в экономике
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