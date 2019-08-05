Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 годуРБК 00:00

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.
РБК00:00

Подробнее о событии

«Взрыв» в экономике, обещанный России, произойдет уже в этом году

URA.Ru00:54

Эксперты предсказали экономике России скорую рецессию

ФедералПресс00:45

Эксперты приблизили рецессию в российской экономике

News.ru00:26

Эксперты Института Титова предсказали экономике России скорую рецессию

МонаВиста01:20

Институт им. Столыпина допустил возможность рецессии в РФ до конца года

Полит.ру00:31

Эксперты заявили, что спад экономики ожидается в России уже в этом году, а не в 2021-м

БИЗНЕС Online00:31

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

В Приморье два человека погибли при опрокидывании внедорожника

Обновлено в 00:24
Футбол

Петр Авен: «Федун - святой человек»

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской

Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено 03 августа в 14:54
Авто

Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено вчера в 16:45
Теннис

Медведев уступил Киргиосу в финале турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Киргиосу в финале турнира ATP в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:27
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате аварии в Саратовской области.
Обновлено в 00:52
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

США разъяснили применение новых санкций против РФ

В Минфине США выпустили директиву, в которой объясняется применение нового пакета санкций против РФ, введённого по делу Скрипалей.
Обновлено 03 августа в 21:53
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено вчера в 13:59
Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Здоровье

Сахалинским пациентам с гипертонией собирается помочь российский Минздрав

Российский Минздрав собирается помочь сахалинским пациентам с гипертонией.
Обновлено в 00:40
Экономика

В России подскочили цены на жилье

Ране о рекордном росте цен на жилье на юге России сообщали в компании «Мандарин»: по статистике агентства недвижимости, метр недвижимости в Краснодарском крае с января по июль 2019-го прибавил в цене 4 тысячи рублей (около 8 процентов).
Обновлено в 00:25
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено 03 августа в 08:30
Экономика

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго

Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено вчера в 20:38
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения

Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

Гороскоп на 4 августа: дела пойдут удачно

Обновлено 03 августа в 12:04
Происшествия

В Челябинске четверо юнцов разбились на ВАЗ-2107

Вечером 4 августа в Тракторозаводском районе Челябинска водитель ВАЗ-2107 на большой скорости врезался в электроопору, ДТП произошло напротив магазина «Радуга».
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Трамп поручил приспустить флаги США из-за стрельбы в стране

Американский лидер Дональд Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в ряде штатов в стране.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

Израиль представил три демонстратора технологий «умной» бронетехники

Обновлено в 01:07
Путешествия

Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду

Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Наталья Подольская радуется возвращению супруга

Наталья Подольская в личном "Инстаграм" поделилась с подписчиками своей радостью.
Обновлено в 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Столыпин Петр Аркадьевич
Российский политик
Государственный деятель Российской империи, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, гофмейстер. Гродненский и саратовский губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета министров, член Государственного совета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное