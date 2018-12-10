Энергетика
Мировые цены на нефть в начале недели продолжили падение, прерванное на краткий срок сделкой ОПЕК+ по снижению добычи, 10 декабря передает агентство Reuters. По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».
REGNUMвчера в 13:10
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Энергетика
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей
Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.
Обновлено вчера в 19:53
Энергетика
Добыча нефти на Кашагане по итогам 2018 г может составить 13 млн т
Добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года может составить порядка 13 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика
Нефть подешевела на опасениях сокращения импорта в Китае
На нефть, скорее всего, негативно повлияли внешние данные по сокращению импорта и экспорта в Китае, вышедшие 10 декабря.
Обновлено вчера в 23:18
Энергетика
Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря
Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:51
Энергетика
На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло
Стоит напомнить, что с 1 ноября на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Тариф увеличился до 8 550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин
В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено вчера в 16:44
Энергетика
В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек
В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .
Обновлено вчера в 23:23
Энергетика
Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Обновлено вчера в 12:09
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено вчера в 17:11
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика
Доходы от экспорта нефти в России выросли на 38,6%
Экспорт чистого природного газа стал больше на 7%. Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта СПГ с января по октябрь выросли на 83,3%, а доходы от экспорта природного газа — на 30,9%, превысив 39 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика
Программу «газ в обмен на электроэнергию» расширяют Ереван и Тегеран
Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн кубометров газа в сутки.
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика
В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд
Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено вчера в 02:00
Энергетика
В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ
До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено вчера в 07:13