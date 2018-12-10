Мировые цены на нефть в начале недели продолжили падение, прерванное на краткий срок сделкой ОПЕК+ по снижению добычи, 10 декабря передает агентство Reuters. По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».

Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной»

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