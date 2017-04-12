Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерстваРБК 17:00

Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в докладе. Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
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Счетная палата назвала самые закрытые министерства в России

URA.Ru20:12

В Счетной палате предложили создать новый госорган по вопросам открытости власти

Эхо Москвы18:06

Счетная палата считает нужным создать новый госорган по вопросам открытости власти

ТАСС17:47

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Российская газета17:27

Недооткрытое правительство

Коммерсантъ17:01

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

РБК17:00

Счётная палата заявила о необходимости создать госорган по вопросам открытости власти

RT на русском17:57
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Финансы

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Футбол

Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель надеется, что хавбек «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал» этим летом.
Обновлено в 17:46
Происшествия

В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе

В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
Здоровье

Названы самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Интернет

На конференции ENOG 16 предложили переходить на IPv6

В Тбилиси продолжила работу региональная конференция для интернет-сообщества ENOG 16/RIPE NCC, стартовавшая 3 июня.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике

Обновлено в 14:30
Наука

Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей

Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено в 10:00
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Спорт

Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене

Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Авто

АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4 «Нива»

Новое поколение модели Lada 4x4 будет выпущено. Работа над ним идет полным ходом.
Обновлено в 18:36
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Наука

Слоны оценивают количество пищи по запаху

Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено в 04:00
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РФ

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел новый испытательный пуск ракеты, которая относится к системе противоракетной обороны.
Обновлено в 02:34
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Баскетбол

Лайонел Холлинз войдет в тренерский штаб «Лейкерс»

Холлинз ранее работал главным тренером «Мемфиса» и «Бруклина». Ранее к тренерскому штабу «озерников» присоединился Джейсон Кидд.
Обновлено в 17:11
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Футбол

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Космос

Грузовой корабль «Прогресс» отстыковался от МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-10", который находился на МКС с ноября, отстыковался от станции и через три часа будет сведен с орбиты.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Наука

Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
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