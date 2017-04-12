Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерстваРБК 17:00
Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в докладе. Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
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Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Футбол
Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель надеется, что хавбек «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал» этим летом.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе
В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
Здоровье
Названы самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Интернет
На конференции ENOG 16 предложили переходить на IPv6
В Тбилиси продолжила работу региональная конференция для интернет-сообщества ENOG 16/RIPE NCC, стартовавшая 3 июня.
Обновлено в 16:52
Наука
Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей
Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено в 10:00
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Спорт
Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене
Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Авто
АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4 «Нива»
Новое поколение модели Lada 4x4 будет выпущено. Работа над ним идет полным ходом.
Обновлено в 18:36
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Наука
Слоны оценивают количество пищи по запаху
Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РФ
В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел новый испытательный пуск ракеты, которая относится к системе противоракетной обороны.
Обновлено в 02:34
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний
Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Баскетбол
Лайонел Холлинз войдет в тренерский штаб «Лейкерс»
Холлинз ранее работал главным тренером «Мемфиса» и «Бруклина». Ранее к тренерскому штабу «озерников» присоединился Джейсон Кидд.
Обновлено в 17:11
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» отстыковался от МКС
Космический грузовик "Прогресс МС-10", который находился на МКС с ноября, отстыковался от станции и через три часа будет сведен с орбиты.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54