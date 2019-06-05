Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерстваРБК 17:00

Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в докладе. Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
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Даже на запрос не отвечают: В Счётной палате назвали аутсайдера рейтинга открытости министерств в России

Царьград18:44

Счетная палата считает нужным создать новый госорган по вопросам открытости власти

ТАСС17:47

Счётная палата заявила о необходимости создать госорган по вопросам открытости власти

RT на русском17:57

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Российская газета17:27

Недооткрытое правительство

Коммерсантъ17:01

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

РБК17:00

В Счетной палате предложили создать новый госорган по вопросам открытости власти

Эхо Москвы18:06
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Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Обновлено в 18:54
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Космос

Космическая компания Stratolaunch закрывается

Стало известно, что частная компания Stratolaunch Systems Corporation закрывает деятельность и умеряет свои амбиционные планы обогнать многие космические компании, существующие на рынке.
Обновлено 02 июня в 16:50
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Авто

Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Космос

РАН попросит у «Роскосмоса» денег на венерианский проект

Опытно-конструкторские работы по проекту «Венера-Д» потребуют порядка семнадцати миллиардов рублей, и Совет РАН по космосу намерен просить эти деньги у «Роскосмоса», сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на представителя РАН Льва Зеленого.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%

По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Футбол

Моуринью считает Португалию фаворитом Лиги наций

Бывший тренер "Челси", "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Интера" Жозе Моуринью считает, что фаворитом финального турнира Лиги наций является сборная Португалии.
Обновлено вчера в 18:46
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено вчера в 19:44
Наука

Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ

Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.
Обновлено в 13:52
Общество

В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера

В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Наука

Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей

Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено в 12:53
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество

Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным согласование городским комитетом по охране памятников (КГИОП) проектной документации по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца — основного здания Государственного Русского музея, объекта культурного наследия федерального значения.
Обновлено в 09:12
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Единоборства

Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Кино

Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом

Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.
Обновлено в 11:02
Общество

ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
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