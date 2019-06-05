Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерстваРБК 17:00

Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в докладе. Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Происшествия В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.

Космос Космическая компания Stratolaunch закрывается Стало известно, что частная компания Stratolaunch Systems Corporation закрывает деятельность и умеряет свои амбиционные планы обогнать многие космические компании, существующие на рынке.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.

Авто Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Футбол «Удинезе» согласовал контракт с Бекао «Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».

Космос РАН попросит у «Роскосмоса» денег на венерианский проект Опытно-конструкторские работы по проекту «Венера-Д» потребуют порядка семнадцати миллиардов рублей, и Совет РАН по космосу намерен просить эти деньги у «Роскосмоса», сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на представителя РАН Льва Зеленого.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.

Футбол Игнашевич стал тренером «Торпедо» Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

Авто Автомобили с пробегом в России подорожали на 4% По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.

Футбол Моуринью считает Португалию фаворитом Лиги наций Бывший тренер "Челси", "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Интера" Жозе Моуринью считает, что фаворитом финального турнира Лиги наций является сборная Португалии.

Авто АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.

Армия и оружие Россия испытала новую ракету системы ПРО Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.

Наука Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.

Общество В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.

Наука Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Общество Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным согласование городским комитетом по охране памятников (КГИОП) проектной документации по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца — основного здания Государственного Русского музея, объекта культурного наследия федерального значения.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Единоборства Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.

Кино Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.