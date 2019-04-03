Экономика
Эксперты: Сбербанк выиграл от своевременной продажи турецкой «дочки»ТАСС вчера в 14:38
Ранее в среду Сбербанк сообщил о заключении обновленного соглашения с Emirates NBD Bank о продаже ему 99,85% акций Denizbank. По новому соглашению сумма сделки выросла с 14,6 млрд до 15,48 млрд турецких лир ($2,78 млрд по текущему курсу).
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Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика
Помпео высказал свои опасения по поводу С-400 главе турецкого МИД
Госдеп США заявил, что на встрече госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсуждалась закупка Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Технологии
Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено вчера в 05:24
Авто
Компания McLaren анонсировала выход нового суперкара Grand Tourer
Первый раз о новом Gran Tourer сообщил в марте на Женевском автосалоне Майк Флевитт.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье
Американцы оценили достоинства рассола
Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Оттаве», несмотря на передачу Наместникова
В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 22:08
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приравнял Адольфа Гитлера, Исосифа Сталина и ИГ (ИГ, ИГИЛ - террористическая экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ - прим. ред.). Как информирует РИА Новости, с такой речью он выступил в США, где празднуется 70-летию юбилея НАТО.
Обновлено в 01:26
Спорт
Алина Загитова попала в рейтинг журнала Forbes
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли семь человек
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля более 60 человек пострадали в провинции Хэбэй на севере Китая из-за взрыва газового баллона.
Обновлено в 02:07
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Пушков указал Польше на её место в мире
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 07:22