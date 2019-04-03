Экономика

Эксперты: Сбербанк выиграл от своевременной продажи турецкой «дочки»ТАСС вчера в 14:38

Ранее в среду Сбербанк сообщил о заключении обновленного соглашения с Emirates NBD Bank о продаже ему 99,85% акций Denizbank. По новому соглашению сумма сделки выросла с 14,6 млрд до 15,48 млрд турецких лир ($2,78 млрд по текущему курсу).
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Эксперты: Сбербанк выиграл от своевременной продажи турецкой «дочки»

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Продажа «Сбербанком» турецкого актива дала возможность игрокам заработать

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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 07:22
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