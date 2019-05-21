Экономика

Эксперты: Россия поможет Венесуэле разработать платежную системуГазета.Ru 15:09

1 фото
Россия поможет Венесуэле разработать суверенную платежную систему, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Недавно стало известно о том, что власти Венесуэлы задумали масштабный проект. Центробанк страны (SUDEBAN) заявил, что приступил к разработке национальной платежной системы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты: Россия поможет Венесуэле разработать платежную систему

Газета.Ru15:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Обновлено вчера в 11:08
Политика

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Общество

Россиян предложили лишить счетчиков тепла

Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.
Обновлено в 15:07
Происшествия

У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса

Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин: «Жена меня бережет»

В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

AFP: семь человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Обновлено в 16:14
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15

В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Единоборства

Кличко: чемпионы проигрывали и становились ещё сильнее

Британец Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере, проиграв нокаутом Энди Руису и потеряв пояса чемпиона мира по четырём различным версиям.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре

Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено в 12:36
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Неизвестная обвинила в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Трамп заявил, что не называл Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл британскую герцогиню Сассекскую Меган Маркл злобной за её высказывания о нём в прошлом.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Автомобиль загорелся после тройного ДТП на Оптиков

Обновлено в 15:44
Политика

Саакашвили мечтает быть Стивом Джобсом для Украины

Обновлено в 15:16
Общество

Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней, говорится в сообщении американского регулятора, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 16:00
Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Авто

Американцы сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 05:15
Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
MasterCard
Американская компания
Международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, округ Уэстчестер, США. Глобальная операционная штаб-квартира расположена в О'Фэллоне, пригороде Сент-Луиса, штат Миссури, США. Во всём мире основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда «MasterCard»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Каракас
Город в Венесуэле
Город в Венесуэле и её столица. Город вместе с прилегающей к нему территорией выделен в федеральный столичный округ площадью 1900 км². Это сервисный, банковский и торговый центр Венесуэлы: так, Фондовая биржа Каракаса и PDVSA имеют штаб-квартиры в городе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное