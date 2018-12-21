Общество

Росконтроль назвал лучший майонез
Рязанский городской сайт
04:14

Специалисты Росконтроля проверили восемь популярных брендов майонеза провансаль и выяснили, какими из них стоит заправлять салаты на праздники.
Рязанский городской сайт04:14

Подробнее о событии

Назван лучший майонез в российских магазинах

ФАН05:00

«Росконтроль» назвал опасные марки майонеза

Московский Комсомолец04:54

Лучший майонез для оливье определили в России

Телеканал 360°04:07

Эксперты «Росконтроля» назвали лучший отечественный майонез

Известия03:43

Оливье майонезом не испортишь. «Росконтроль» назвал лучший провансаль

Life.ru03:15

Росконтроль назвал лучший майонез для новогодних салатов

РЕН ТВ02:32

«Росконтроль» выяснил, какой провансаль испортит оливье

Вечерняя Москва02:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Транспорт

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Обновлено в 05:30
Общество

Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках

Росгвардия обратится в суд после публикаций РБК о поставках в ведомство продовольствия мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 06:48
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год

Вильфанд напомнил,что новый 2018 год москвичи встречали практически без снега.
Обновлено в 07:10
Путешествия

На вывоз туристов с Хайнаня туроператоры потратили 68 миллионов рублей

Из резервного фонда ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" было потрачено более 68 миллионов рублей на вывоз с Хайнаня в Россию 2645 туристов "Жемчужной реки", сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

Рижский митрополит оказался агентом КГБ

Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Общество

В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России

По данным миграционного главка МВД, в течение 2018 года на территорию России въехало 17 миллионов иностранных граждан, из них около 10 миллионов иностранцев находятся в настоящее время в стране.
Обновлено в 06:46
Транспорт

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Обновлено в 06:40
Транспорт

Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за проведения ёлки в Кремле

Движение по нескольким столичным улицам в центре города будет перекрыто в среду, 26 декабря, из-за проведения в Государственном Кремлёвском дворце новогодней ёлки.
Обновлено в 06:55
Общество

Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета

Около 4% россиян выбрасывают новогоднюю елку летом, еще у 11% людей праздничное дерево стоит в помещении до марта, подсчитали исследователи компании MARC.
Обновлено в 00:09
Общество

Дед Мороз назвал журналистов своими помощниками

Дед Мороз заявил, что журналисты являются его «самыми добрыми друзьями и помощниками».
Обновлено в 07:22
Общество

Роскачество составило рекомендации по выбору сладостей к Новому году

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций по выбору конфет и шоколада к новогодним праздникам.
Обновлено в 06:38
Общество

Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз с фотографией оливье

Обновлено в 05:32
Общество

В Москве подготовили 31 площадку для новогодних фейерверков

Обновлено в 07:25
Общество

ФСБ передала Центральному музею Тавриды коллекцию стоимостью $2 млн

Обновлено в 07:00
Главное