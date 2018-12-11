Общество

Эксперты Роскачества проверят топливо на АЗС
Smolnarod.ru
02:51

Роскачество с Минпромторгом России и Росстандартом проверят бензин. В Роскачестве запускают проект по проверке качества топлива. Специалисты начнут со Ставропольского края, там проверен бензин на ста автозаправках.
Smolnarod.ru02:51

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Качество бензина проверят на Ставрополье

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В Ставропольском крае проверят качество бензина

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На Ставрополье стартовал пилотный проект по исследованию качества бензина

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