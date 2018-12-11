Общество
Эксперты Роскачества проверят топливо на АЗС
Эксперты Роскачества проверят топливо на АЗСSmolnarod.ru02:51
Роскачество с Минпромторгом России и Росстандартом проверят бензин. В Роскачестве запускают проект по проверке качества топлива. Специалисты начнут со Ставропольского края, там проверен бензин на ста автозаправках.
Smolnarod.ru02:51
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
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