Экономика
Эксперты ООН прогнозируют, что население России сократится в два разаВесьма 02:49
Эксперты ООН (Организации Объединенных Наций) опубликовали прогноз, посвященный глобальным демографическим изменения. По данным исследования, население Земли в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек, и к 2050 году популяции приблизится к 9,7 млрд человек.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.ТК Звездавчера в 14:45
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