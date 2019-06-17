Эксперты ООН прогнозируют, что население России сократится в два разаВесьма 02:49

с чего всё началось

Эксперты ООН (Организации Объединенных Наций) опубликовали прогноз, посвященный глобальным демографическим изменения. По данным исследования, население Земли в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек, и к 2050 году популяции приблизится к 9,7 млрд человек.

Эксперты ООН прогнозируют, что население России сократится в два раза

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.

Происшествия Путин подписал закон о «пьяных» ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Политика Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.

Кино Стали известны победители MTV Movie & TV Awards Сегодня ночью объявили лауреатов ежегодной премии MTV Movie & TV Awards 2019. Ведущим церемонии стал звезда «Шазама!»

Армия и оружие Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.

Шоу-бизнес Андрей и Кристина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию Первого числа июня-месяца Андрей и Кристина Черкасовы отпраздновали официальное бракосочетание, после чего решили устроить себе медовый месяц, отправившись в романтическое путешествие.

Политика У СВР есть данные о планах кибератак на инфраструктуру России Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.

Музыка У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.

Происшествия На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.

Происшествия Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.

Политика Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России "Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.

Политика Экс-президент Египта умер в зале суда Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.

Политика Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.

Происшествия В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.

Происшествия Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5 В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.