Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиянРБК 06:18
В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные глобального исследования потребительского доверия, проведенного The Conference Board в сотрудничестве с агентством Nielsen (есть у РБК).
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Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
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Обновлено в 08:56
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Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
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Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
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Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
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Армия и оружие
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Суд города Пардубицы в Чехии признал военнослужащего Эрика Эшту виновным в том, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик, и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой в четыре года.
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Финансы
Индекс потребительских настроений в США в мае вырос сильнее прогноза
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.
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В Роскачестве рассказали об уязвимости мессенджеров
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На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
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FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
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Россиян могут перевести на оплату мусора по факту накопления
В Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года жильцы многоквартирников платят регоператору «Рифей» за вывоз мусора 142 рубля, жители частного сектора – около 160 рублей.
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ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
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Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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