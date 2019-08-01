Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФOAnews 05:21
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Daily Storm02:22
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Что подорвало Россию: аналитики назвали реальные причины экономического отставания
Московский Комсомолец10:25
Экономист о докладе МВФ: Сейчас влияние санкций на экономику России минимальное
Комсомольская правда07:40
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
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