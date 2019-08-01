Экономика

Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФOAnews 05:21

Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе
 Международного валютного фонда (МВФ).
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