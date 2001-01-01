Футбол

Эксперты: Конфликт с участием Кокорина и Мамаева спровоцировал ПакSport.ru 11:13

Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт.
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По заключению специалистов конфликт с компанией Кокорина спровоцировал Пак

Нева Спорт11:13

Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

Советский спорт10:48

Конфликт в «Кофемании» спровоцировал Пак. Так заключили эксперты

Спорт день за днем10:38

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Вести.Ru11:32

Эксперты: Конфликт с участием Кокорина и Мамаева спровоцировал Пак

Sport.ru11:13

Адвокат Кокорина: «Сурдопереводчики установили, что конфликт спровоцировал Пак»

Бомбардир.ру10:44

Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

Чемпионат10:00
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Общество

Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя

Альпинисты накроют защитным брезентом собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара.
Обновлено в 09:31
Наука

Мозг компенсирует потерю зрения за счет усиления слуха

На протяжении десятков лет ученые пытались получить ответ на вопрос о том, компенсирует ли мозг потерю одного из пяти внешних чувств за счёт усиления другого — к примеру, начинают ли слепые люди лучше слышать.
Обновлено в 07:10
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Первый носитель «Посейдона» спустили на воду

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 11:38
Музыка

Названы иностранные участники фестиваля Signal

Ранее сообщалось, что на фестивале также выступят резидент берлинского клуба Berghain Филлип Солманн, известный как Efdemin, и итальянский дуэт Boot & Tax.
Обновлено в 04:51
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко разместила фото с оголенными ногами

На снимке певица сидит в кресле, показывая оголенные ноги. «Погода вдохновляет на подвиги», - прокомментировала свой пост звезда.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

В Петербурге суворовцы показали Путину отжимающихся роботов

В Санкт-Петербурге воспитанники Суворовского училища показали президенту Владимиру Путину свои разработки в области робототехники.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская призналась, что ее слегка «разнесло»

Как сообщил ToDay News Ufa, Настасья Самбурская, демонстрируя изящную фигурку в прелестном платьице, кокетливо объявила месяц здорового питания и предложила подписчикам поддержать ее и худеть вместе с ней.
Обновлено в 10:14
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Авто

Great Wall скоро покажет премиальный кроссовер Haval F5

Как пояснили в компании, кроссовер, вышедший на рынок Китая осенью прошлого года, продается неплохо, однако потенциал его намного выше, поэтому и было принято решение запустить особую версию.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы

Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Политика

Украинские депутаты поспорили из-за «языка» и «мовы»

Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко и депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий повздорили из-за разницы между «языком» и «мовою».
Обновлено в 09:21
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Интернет

Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов

Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%

Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Политика

Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток

Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.
Обновлено в 01:53
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Сын Ирины Цывиной расплакался, вспоминая о маме

Интервью Малахову дал сын актрисы Евгений Благонравов.
Обновлено в 11:27
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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