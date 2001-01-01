Эксперты: Конфликт с участием Кокорина и Мамаева спровоцировал ПакSport.ru 11:13

Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт.

Спорт день за днем

Эксперты: Конфликт с участием Кокорина и Мамаева спровоцировал Пак

Спорт день за днем

Наука Мозг компенсирует потерю зрения за счет усиления слуха На протяжении десятков лет ученые пытались получить ответ на вопрос о том, компенсирует ли мозг потерю одного из пяти внешних чувств за счёт усиления другого — к примеру, начинают ли слепые люди лучше слышать.

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Армия и оружие Первый носитель «Посейдона» спустили на воду На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

Музыка Названы иностранные участники фестиваля Signal Ранее сообщалось, что на фестивале также выступят резидент берлинского клуба Berghain Филлип Солманн, известный как Efdemin, и итальянский дуэт Boot & Tax.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко разместила фото с оголенными ногами На снимке певица сидит в кресле, показывая оголенные ноги. «Погода вдохновляет на подвиги», - прокомментировала свой пост звезда.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Политика В Петербурге суворовцы показали Путину отжимающихся роботов В Санкт-Петербурге воспитанники Суворовского училища показали президенту Владимиру Путину свои разработки в области робототехники.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская призналась, что ее слегка «разнесло» Как сообщил ToDay News Ufa, Настасья Самбурская, демонстрируя изящную фигурку в прелестном платьице, кокетливо объявила месяц здорового питания и предложила подписчикам поддержать ее и худеть вместе с ней.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Авто Great Wall скоро покажет премиальный кроссовер Haval F5 Как пояснили в компании, кроссовер, вышедший на рынок Китая осенью прошлого года, продается неплохо, однако потенциал его намного выше, поэтому и было принято решение запустить особую версию.

Происшествия Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.

Политика Украинские депутаты поспорили из-за «языка» и «мовы» Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко и депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий повздорили из-за разницы между «языком» и «мовою».

Общество Кержаков официально развелся с Тюльпановой Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

Интернет Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.

Экономика Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3% Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.

Политика Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.