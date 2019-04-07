Экономика

Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынокКомсомольская правда вчера в 21:59

Россия остается для Украины одним из главных рынков сбыта, в то время как на рынок Евросоюза украинских производителей просто не пускают. По данным нацстатистики Незалежной, у республики отрицательное сальдо торгового баланса с большинством западноевропейских стран.
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Эксперт: европейцы не пускают Украину на свои рынки

Страна Советов on-line05:31

Эксперт назвал причину отсутствия Украины на рынке ЕС

Народные новости06:35

Эксперты объяснили, почему ЕС не пускает Украину на свой рынок

ФАН05:34

Аналитики объяснили, почему Украина не может попасть на рынок ЕС

News.ru08:43

Специалисты назвали причины неудачи евроинтеграции Украины

Телеканал 360°вчера в 22:43

Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынок

Комсомольская правдавчера в 21:59

Эксперты объяснили неудачу с евроинтеграцией Украины

Известиявчера в 20:30
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Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Экономика

Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков

Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено в 22:00
Политика

Медведев вновь захотел стать президентом

Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Слон убил охотившегося на носорога браконьера в ЮАР

Обновлено в 08:12
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В США заявили, что русские поймали Турцию на С-400

Турция решила приобрести российскую систему противовоздушной обороны С-400, и отказалась от американских «Пэтриотов», сославшись на то, что США дорого просят за свою систему и не передают важные технологии, нужные для производства подобных систем.
Обновлено в 23:02
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ

Обновлено в 22:04
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Происшествия

В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек

В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
Обновлено в 22:00
Транспорт

American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.
Обновлено в 22:32
Общество

Умер экс-гендиректор Korean Air Lines

Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет.
Обновлено в 23:33
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено в 23:03
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Гаджеты

Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti

В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено в 07:00
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Авто

«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне

Обновлено вчера в 11:07
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Финансы

Валютный прогноз на месяц: как поведут себя евро и доллар в апреле

Эксперт предполагает, что в апреле можно ожидать продолжения укрепления доллара на мировом валютном рынке, в том числе, и по отношению к евро.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены

View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Общество

В реновации обнаружилось утроение площади

В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.
Обновлено в 18:07
Общество

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.
Обновлено в 21:52
Экономика

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено в 23:28
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