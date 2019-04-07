Экономика

Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынокКомсомольская правда 06 апреля в 21:59

Россия остается для Украины одним из главных рынков сбыта, в то время как на рынок Евросоюза украинских производителей просто не пускают. По данным нацстатистики Незалежной, у республики отрицательное сальдо торгового баланса с большинством западноевропейских стран.
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