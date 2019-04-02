Экономика

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынокГазета.Ru вчера в 05:03

Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок. При этом, несмотря на политические разногласия, товарооборот России и Украины пока остается стабильным.
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Эксперт сообщил, что ЕС не пускает Украину на свой рынок

Политика Сегодня05:10

Эксперты объяснили, почему Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Life.ruвчера в 18:24

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Газета.Ruвчера в 05:03
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Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Обновлено в 02:50
Авто

Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле

Обновлено в 03:29
Авто

Хэтчбек Nissan Versa перестанут выпускать после 2019 года

Обновлено в 02:29
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке

В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 400 человек после пожара на подземной парковке по адресу Ленинградское шоссе, 29, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 04:50
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье

В Калужской области зарегистрировано два новых случая бешенства

Как сообщили в комитете ветеринарии при правительстве области, 3 апреля в селе Муромцево Бабынинского района был найден труп енотовидной собаки, а в деревне Романовка Тарусского района — труп лисы.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
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Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Музыка

Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»

Обновлено в 00:51
Футбол

Гладилин vs Гришин: «Лучшим в дерби был Акинфеев»

Гришин: – За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока "Спартак" в поиске своей игры.
Обновлено в 03:15
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Футбол

Ювентус — Милан 2:1

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Общество

В США разделенных с семьями детей нелегалов будут искать еще 2 года

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года министерство здравоохранения и социальных служб США опубликовало доклад, в котором говорится, что общее количество детей, отделенных от родителя или опекуна миграционными властями, неизвестно.
Обновлено в 04:18
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Здоровье

Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла

Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла, на которые стоит обратить внимание.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о размере своей пенсии

Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:20
Политика

Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной

Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
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