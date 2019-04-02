Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынокГазета.Ru 05:03

Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок. При этом, несмотря на политические разногласия, товарооборот России и Украины пока остается стабильным.

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

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