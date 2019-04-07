Экономика

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынокГазета.Ru вчера в 05:03

Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок. При этом, несмотря на политические разногласия, товарооборот России и Украины пока остается стабильным.
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Эксперты объяснили, почему ЕС не пускает Украину на свой рынок

ФАН05:34

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Эксперты объяснили, почему Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

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Эксперты объяснили неудачу с евроинтеграцией Украины

Известиявчера в 20:30

Специалисты назвали причины неудачи евроинтеграции Украины

Телеканал 360°вчера в 22:43

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Газета.Ruвчера в 05:03
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Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

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Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
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Ученые установили главную причину рака

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Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
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Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Политика

Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
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Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Футбол

«Урал» и «Енисей» определили свои стартовые составы

Тренерские штабы футбольных клубов «Енисея» из Красноярска и екатеринбургского «Урала» определили стартовые составы своих команд на матч 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:36
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На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие

Сатановский указал на ошибочность мнения о прочности НАТО

Вопрос «атлантизма» представляется весьма интересным, однако, по мнению политолога, гораздо дешевле было бы принять в НАТО в 1955 году Советский Союз.
Обновлено в 06:47
Общество

Назван российский регион с самым дорогим борщом

Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Здоровье

Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла

Медики назвали первые скрытые симптомы рака горла, на которые стоит обратить внимание.
Обновлено в 03:24
Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены

Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
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Хоккей

Объявлены шансы команд в лотерее драфта НХЛ

Определились команды, которые не попали в плей-офф и примут участие в драфт-лотерее, которая состоится 9 апреля.
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Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
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Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 16:12
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Спорт

Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.
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Происшествия

В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга

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В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

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