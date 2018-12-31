Экономика
Как рассказали в интервью spb.aif.ru эксперты Центра развития НИУ «Высшая школа экономики», наступивший год окажется одним из самых тяжелых для российской экономики за последнее время.
RuNews24.ru01:13
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«В наступившем году экономика России вполне может столкнуться с инфляционным шоком»
Реальное времявчера в 23:00
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Экономика
Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам
Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.
Обновлено в 19:40
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Экономика
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.
Обновлено в 04:08
Энергетика
Сколько будет стоить нефть в 2019 году и от кого это зависит
Под давление американских санкций в стране все стремительнее сокращалась добыча нефти - еще в начале 2016 года Венесуэла производила 2,6 млн баррелей в сутки (б / с), а к концу 2018 года этот показатель упал до 1,24 млн б / с. Таким образом, одна страна убрала с рынка более половины объема нефти от договоренностей ОПЕК +.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%
С Нового года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысились на 1,7%, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте экономической политики и развития.
Обновлено в 08:16
Финансы
Эксперт: Рубль интересен в качестве игры в «carry trade»
В некоторые моменты в 2018 году нефть и рубль не коррелировали и скорее всего этот тренд продолжится и в 2019 году.
Обновлено в 21:38
Экономика
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
По данным Пенсионного фонда России, численность граждан, которые получают пенсию по старости, составляет на 1 октября 2018 года 40 млн, из них работающих пенсионеров - 9,25 млн человек.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика
Драйвер роста: в этом году в России заработал новый фонд развития
С этого года в России начал действовать новый государственный фонд развития, созданный специально для финансирования инфраструктурных проектов в рамках реализации майских указов президента.
Обновлено в 16:02
Экономика
Вступает в силу ограничение перерасчета налогов на недвижимость
Вступающие в силу поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения.
Обновлено в 04:03
Экономика
В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров»
Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика
Как могут измениться российские цены на топливо в 2019 году
Новый механизм должен заработать уже с начала 2019 года. Как могут измениться внутренние цены на бензин — в материале RT.
Обновлено в 05:10
Экономика
Китай пытается увеличить международную роль юаня
Одна из причин исторического решения Китая открыть свою экономику 40 лет назад заключалась в необходимости привлечь прямые иностранные инвестиции.
Обновлено в 04:34
Экономика
Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму
Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 22:22