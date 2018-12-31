Экономика
Как рассказали в интервью spb.aif.ru эксперты Центра развития НИУ «Высшая школа экономики», наступивший год окажется одним из самых тяжелых для российской экономики за последнее время.
RuNews24.ru01:13
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Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Экономика
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
С нового года вступил в силу закон, по которому деньги, которые конфискованы судом у коррупционеров, а также выручены от продажи их имущества, будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР).
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500.
Обновлено в 05:59
Экономика
В России начала работать система быстрых платежей
С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 06:49
Экономика
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.
Обновлено в 04:08
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Адвокатам по назначению повысят оплату за судодень
Оплата труда адвокатов по назначению в России, которая сегодня составляет меньше 600 рублей за судодень, в 2019 году, как ожидается, возрастет.
Обновлено в 03:07
Экономика
Украинский эксперт прокомментировал монетизацию льгот на услуги ЖКХ
Субсидии на услуги жилищно-коммунального хозяйства на Украине не работают, их придумали, чтобы воровать деньги из государственного бюджета, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Обновлено в 01:16
Экономика
Трудовой патент для мигрантов в Москве подорожал до 5 тыс. рублей
Трудовой патент на работу в Москве обойдется мигрантам в 5 тыс. рублей, его стоимость выросла с 1 января 2019 года в соответствии с поправками, принятыми на заседании Мосгордумы.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Китай пытается увеличить международную роль юаня
Одна из причин исторического решения Китая открыть свою экономику 40 лет назад заключалась в необходимости привлечь прямые иностранные инвестиции.
Обновлено в 04:34
Экономика
Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года
Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Ущерб от катастроф в 2018 году снизился в два раза
Сократились и страховые выплаты в связи с катастрофами со $150 млрд в 2017 году до $79 млрд в 2018 году.
Обновлено в 02:19
Экономика
Банк «Открытие» присоединил Бинбанк
Две санируемых ЦБ РФ кредитных организации - банк "ФК Открытие" и Бинбанк - завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года.
Обновлено вчера в 06:24
Экономика
Какие товары освободили от повышенной ставки НДС
Полный список продуктов и детских товаров, которые облагаются по пониженной ставке НДС в 10 процентов, приведен в Налоговом кодексе РФ.
Обновлено в 04:47
Экономика
В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров»
Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.
Обновлено вчера в 19:38