Как рассказали в интервью spb.aif.ru эксперты Центра развития НИУ «Высшая школа экономики», наступивший год окажется одним из самых тяжелых для российской экономики за последнее время.

Эксперты: 2019 год станет тяжелым для экономики РФ

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