Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществРБК 20:59

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
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с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте
 МВД.
Коммерсантъ15:04

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МВД «утяжелило» статью предполагаемому серийному отравителю

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Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

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РИА Новости15:22
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Политика

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Жизнь на Марсе могла развиваться в течение 700 миллионов лет

Окно жизни составляет именно 70 млн лет, так как 3,5 млрд лет назад Марс потерял значительное количество своей воды.
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Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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Космос

Что взорвалось при Большом взрыве

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Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

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Ryzen 9 3900X обошёл i9-9900K в World War Z

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«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

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Жители Югры настаивают на проведении независимой экспертизы безопасности будущей больницы для людей.
Обновлено в 16:17
Кино

Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко

Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».
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Происшествия

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Политика

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Обновлено в 08:53
Футбол

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Агентство подчеркивает, что время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования.
Обновлено в 23:06
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