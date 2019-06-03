Происшествия

Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шинаСпорт день за днем вчера в 15:12

ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины. Как сообщает El Mundo Deportivo, предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии, установила, что футболист развил на своем Mercedes Brabus S550 скорость, равную 237 км/ч.
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Экспертиза установила скорость машины погибшего в ДТП Рейеса

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Спорт-Экспрессвчера в 14:21

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ТАССвчера в 16:05
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