Происшествия
Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шинаСпорт день за днем вчера в 15:12
ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины. Как сообщает El Mundo Deportivo, предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии, установила, что футболист развил на своем Mercedes Brabus S550 скорость, равную 237 км/ч.
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Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
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После визита Сердюкова в Новосибирск в СМИ появилась информация, что производство СУ-34 будет переноситься в Комсомольск-на-Амуре.
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В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
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Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
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Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
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В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
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США выдвинули ультиматум Евросоюзу
Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны.
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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KIA Soul третьего поколения, построенный на доработанной модульной платформе K2, стал на 56 мм длиннее предшественника, а ширина и высота сохранились.
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Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
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В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
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«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
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Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
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Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
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Обновлено вчера в 10:30
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Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
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Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке
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Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено вчера в 04:16
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57