Происшествия
Экспертиза установила скорость машины погибшего в ДТП РейесаГазета.Ru 22:37
По данным экспертизы, проведенной на месте ДТП, в котором погиб бывший футболист "Реала" Хосе Антонио Рейес, оказалось, что скорость автомобиля спортсмена составляла 237 километров в час, передает "Советский спорт".
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Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Технологии
К чему приводит чрезмерное пользование смартфонами
Чрезмерное пользование смартфоном может привести к синдрому сухого глаза.
Обновлено в 22:45
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Школьник умер на зарядке в детском лагере
В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.
Обновлено в 17:34
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Наука
Ученые: Найдены самые древние паразиты человека
Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила
Несколько мощных взрывов произошли 1 июня в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века»
Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.
Обновлено в 22:06
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Футбол
Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера
Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.
Обновлено в 10:57
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет
Обновлено в 22:06
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
Происшествия
На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный
По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Политика
Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле
Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45
Экономика
Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли
Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Пять вещей, которые незаметно вредят глазам
Проблемы со здоровьем глаз могут вызвать самые, на первый взгляд, обычные и безобидные вещи.
Обновлено в 15:14
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Политика
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01