Общество
Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредствКоммерсантъ 04:27
Сегодня, 16 августа, в Мещанском суде Москвы прошло 42-е заседание по делу о хищениях в «Седьмой студии», на котором суд зачитал результаты экспертизы. Из-за отсутствия финансовых документов экспертиза не смогла установить сумму расходов организации. Защита осталась довольна выводами экспертов.
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Расходы "Седьмой студии" Как сообщил из Мещанского суда корреспондент ТАСС, повторная экспертиза, проведенная по делу о хищениях в "Седьмой студии", не смогла установить сумму расходов организации из-за отсутствия финансовых документов.ТАСС03:40
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