Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредствКоммерсантъ 04:27

Сегодня, 16 августа, в Мещанском суде Москвы прошло 42-е заседание по делу о хищениях в «Седьмой студии», на котором суд зачитал результаты экспертизы. Из-за отсутствия финансовых документов экспертиза не смогла установить сумму расходов организации. Защита осталась довольна выводами экспертов.
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с чего всё началось

Экспертиза установила, что проект «Платформа» стоил больше выделенных из бюджета средств

Расходы "Седьмой студии" Как сообщил из Мещанского суда корреспондент ТАСС, повторная экспертиза, проведенная по делу о хищениях в "Седьмой студии", не смогла установить сумму расходов организации из-за отсутствия финансовых документов.
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