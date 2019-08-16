Сегодня, 16 августа, в Мещанском суде Москвы прошло 42-е заседание по делу о хищениях в «Седьмой студии», на котором суд зачитал результаты экспертизы. Из-за отсутствия финансовых документов экспертиза не смогла установить сумму расходов организации. Защита осталась довольна выводами экспертов.

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

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