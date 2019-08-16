Общество
Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредствКоммерсантъ 04:27
Сегодня, 16 августа, в Мещанском суде Москвы прошло 42-е заседание по делу о хищениях в «Седьмой студии», на котором суд зачитал результаты экспертизы. Из-за отсутствия финансовых документов экспертиза не смогла установить сумму расходов организации. Защита осталась довольна выводами экспертов.
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с чего всё началось
Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова пришла к выводу, что осуществленный им проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств.ТАСС03:40
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