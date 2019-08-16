Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредствКоммерсантъ 04:27

Сегодня, 16 августа, в Мещанском суде Москвы прошло 42-е заседание по делу о хищениях в «Седьмой студии», на котором суд зачитал результаты экспертизы. Из-за отсутствия финансовых документов экспертиза не смогла установить сумму расходов организации. Защита осталась довольна выводами экспертов.
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с чего всё началось

Экспертиза установила, что проект «Платформа» стоил больше выделенных из бюджета средств

Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова пришла к выводу, что осуществленный им проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств.
ТАСС03:40

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Эксперты не смогли выяснить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджет нецелевым образом

Интерфакс05:14

В суде огласили выводы новой финансовой экспертизы по делу «Седьмой студии»

Ведомости04:07

42-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

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Серебренников сэкономил государственные средства, заявил адвокат

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Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»

РБК03:48

Экспертиза установила, что проект «Платформа» стоил больше выделенных из бюджета средств

ТАСС03:40

Экспертиза по делу «Седьмой студии» показала, что государство потратило на «Платформу» меньше его рыночной стоимости

Эхо Москвы06:00
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Общество

В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

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Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем

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Руку маленькой девочки затянуло в эскалатор в торговом центре

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МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Неизвестные похитили иностранных моряков в Камеруне

Неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Роскомнадзор уже три раза направлял в адрес компании соответствующие требования, однако все они были проигнорированы Google.
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В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка

В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
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Макгрегора могут оштрафовать за нападение на пожилого мужчину

Обновлено в 06:13
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Путин обсудит с Макроном сотрудничество России и ЕС

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал темы запланированных на 19 августа переговоров президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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«Спартак» тратит 23 тыс. рублей в день на проживание Ларссона в Москве

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Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
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Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси

"Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
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Во Всеволожске мотоциклист врезался в дерево и погиб

Мужчина 1991 года рождения врезался на мотоцикле в дерево, в результате ДТП он погиб на месте.
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Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака

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ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
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Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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АвтоВАЗ отзовет несколько тысяч бракованных Lada Granta

Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать для ремонта 11 тысяч машин марки Lada Granta.
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Общество

Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату

Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
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Умер советский и российский композитор Роман Леденев

В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
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В Кремле назвали посадивших на поле самолет А321 летчиков героями

Посадившие в Подмосковье самолет Airbus А-321 летчики спасли десятки жизней, заявил 15 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы

Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
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Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
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