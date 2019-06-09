Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана ГолуноваИнтерфакс 03:38

Громкое дело с арестом в Москве журналиста Ивана Голунова, которому официально предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас Голунов дома, но передвижение его ограничено избранной мерой пресечения, которую определил суд.

с чего всё началось

На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили.

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

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