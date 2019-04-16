Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-ДамеГазета.Ru 16:28

При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".

Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

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