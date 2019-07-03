Происшествия
Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370РБК 09:12
На борту исчезнувшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 мог находиться безбилетный угонщик, который спланировал уничтожение самолета. Об этом заявил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини газете The New York Post.
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Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено в 17:51
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок, ранее назвавший американского президента "неумелым" и "некомпетентным", плохо служил Королевству, слова президента распространила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 19:29
Политика
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Экономика
Владелец ПИК выделяет рабочие места
В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Политика
За раздором Тбилиси и Москвы стоят интересы на грузинских выборах-2020
Дипломат прямо сказал, что если сейчас в Грузии оккупированы 20% территорий (подразумевается Абхазия и Южная Осетия), то в скором времени это будет 100%, если Тбилиси будет интегрироваться с Москвой.
Обновлено в 15:07
Космос
Россия расширит свой сегмент МКС
Известно, что с момента запуска программы Международной космической станции в 1990-х годах Россия неоднократно собиралась расширить свой сегмент.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика
Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Политика
Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 18:03
Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Политика
Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Технологии
Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов
Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено в 19:07
Экономика
Опасное вместо
Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
Обновлено в 17:59
Политика
Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Космос
Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска
В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено в 13:37
Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено в 14:30