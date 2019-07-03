Происшествия

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370РБК 09:12

На борту исчезнувшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 мог находиться безбилетный угонщик, который спланировал уничтожение самолета. Об этом заявил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини газете The New York Post.
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Эксперт представил новую версию исчезновения малайзийского Boeing

RT на русском10:07

Опубликована новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Газета.Ru10:46

Авиаэксперт назвал новую версию гибели малазийского Boeing МН370

Говорит Москва06:24

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370

РБК09:12

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Известия07:20

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing

РИА Новости09:20

Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370

Lenta.ru05:23
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Футбол

Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки

Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено в 17:51
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика

Трамп ответил на критику британского посла в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок, ранее назвавший американского президента "неумелым" и "некомпетентным", плохо служил Королевству, слова президента распространила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 19:29
Политика

Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге

Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено в 07:42
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Экономика

Владелец ПИК выделяет рабочие места

В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Политика

За раздором Тбилиси и Москвы стоят интересы на грузинских выборах-2020

Дипломат прямо сказал, что если сейчас в Грузии оккупированы 20% территорий (подразумевается Абхазия и Южная Осетия), то в скором времени это будет 100%, если Тбилиси будет интегрироваться с Москвой.
Обновлено в 15:07
Космос

Россия расширит свой сегмент МКС

Известно, что с момента запуска программы Международной космической станции в 1990-х годах Россия неоднократно собиралась расширить свой сегмент.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Футбол

Серхио Рамос открыл бутылку языком

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика

Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Политика

Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 18:03
Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Политика

Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября

Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Технологии

Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов

Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено в 19:07
Экономика

Опасное вместо

Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
Обновлено в 17:59
Политика

Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Жанна Фриске: Счастье любит тишину

Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Космос

Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска

В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено в 13:37
Театры

Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета

Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено в 14:30
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