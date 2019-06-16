Финансы
Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августаАктуальные Новости 01:17
Эксперт из компании "БКС Брокер" Сергей Гайворонский спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа на фоне решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 7,5%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:39, Вашингтон
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что сожалеет, что закон вызвал разногласия и протесты в обществе.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах
Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено в 14:21
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»
Обновлено в 13:03
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Авто
Honda представила концепт беспилотника Onsen с ванной
Корейский дизайнер продемонстрировал концепт биспилотного автомобиля Onsen, оснащенного ванной комнатой от компании Honda.
Обновлено в 07:19
Общество
Синоптики прогнозируют потепление в Москве 17 июня
По прогнозам синоптиков, в столице в понедельник, 17 июня, ожидается потепление до +26 °С. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Обновлено в 18:17
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками
Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.
Обновлено в 16:31
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Игры
Главный герой Dying Light 2 будет заражен вирусом
Во время игровой выставки E3 2019 появилась информация о том, что главный герой игры Dying Light 2, о которой мы писали ранее, заражен опасным вирусом.
Обновлено в 11:48
Общество
«Ленивых» малоимущих могут лишить государственных пособий в России
В России региональные чиновники предложили лишить государственных пособий граждан, имеющих огород или свободную жилплощадь.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Спорт
Шубенков в падении взял золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Российский легкоатлет Сергей Шубенков в драматичной борьбе стал победителем этапа "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами в Рабате, Марокко.
Обновлено в 16:40
Авто
Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза
Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.
Обновлено в 11:48