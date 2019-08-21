Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

с чего всё началось

Экономика России нуждается в роботах, прежде всего они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, также они могут использоваться в PR-компаниях и в военной сфере, пишет РИА Новости.

Названы сферы, которые больше всего нуждаются в роботах

Политика Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.

Недвижимость Названо число предусматривающих использование эскроу проектов в Москве В Москве 90 жилых проектов общей площадью 3,2 млн кв. м предусматривают использование эскроу-счетов.

Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Экономика Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Футбол Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году» Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.

Происшествия Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют Здание детского сада в Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

Здоровье В России увеличилось число больных рассеянным склерозом В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Экономика Сбербанк выделит кредит в $400 млн на строительство АЭС в Турции Сбербанк предоставит дочерней компании "Росатома" кредит на $400 млн для строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции.

Общество Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Политика На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Общество Максим Решетников наложил мораторий на «мусорные штрафы» Договоры же на вывоз мусора заключило менее 10% субъектов бизнеса, зарегистрированных в Пермском крае.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.

Происшествия Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег ФБК Руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией и жену Леонида Волкова Анну Бирюкову задержали и допросили по делу о легализации преступных доходов.

Авто Audi показала юбилейный универсал Audi RS6 Avant Немецкий автопроизводитель Audi представила «заряженный» универсал Audi RS6 нового поколения.

Гаджеты Телевизор OnePlus TV представят 26 сентября Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.