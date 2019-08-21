Экономика
Названы сферы, которые больше всего нуждаются в роботахНародные новости 01:09
Экономика России нуждается в роботах, прежде всего они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, также они могут использоваться в PR-компаниях и в военной сфере, пишет РИА Новости.
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Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.РИА Новостивчера в 23:27
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