Экономика

Названы сферы, которые больше всего нуждаются в роботахНародные новости 01:09

Экономика России нуждается в роботах, прежде всего они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, также они могут использоваться в PR-компаниях и в военной сфере, пишет РИА Новости.
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Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы

Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
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