Экономика

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботыРИА Новости вчера в 23:27

Например, роботы станут хорошим решением для сельскохозяйственных предприятий.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы

Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
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