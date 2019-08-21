Экономика
Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботыРИА Новости вчера в 23:27
Оценить
с чего всё началось
Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.РИА Новостивчера в 23:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
В свою очередь агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщило, что Киеву могут быть переданы пятеро ее граждан, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время доставленных в "Лефортово".
Обновлено в 06:20
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Россия может вернуться в «Большую восьмёрку» в случае устранения причин, по которым произошло её исключение, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Обновлено в 07:45
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
В социальной сети "ВКонтакте" появился сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса, который реализован на платформе VK Mini Apps.
Обновлено в 05:38
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Пациентке удалили выросшую до размера грейпфрута щитовидную железу
Узел в левой доле щитовидной железы впервые выявили у пациентки 10 лет назад. С течением времени он значительно увеличился в размере.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Политика
Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа
Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
В тройку сфер с самыми низкими зарплатами за июнь вошло производство одежды (20,2 тысячи рублей), производство текстильной продукции (25,8 тысячи рублей) и производство мебели (26,1 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным
Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 06:14
Хоккей
Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Кино
Вышел трейлер хоррора «Оленьи рога» от Гильермо дель Торо
В YouTube опубликован трейлер хоррора «Оленьи рога» Скотта Купера от продюсера Гильермо дель Торо.
Обновлено в 03:43
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46