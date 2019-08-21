Экономика

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботыРИА Новости вчера в 23:27

Например, роботы станут хорошим решением для сельскохозяйственных предприятий.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы

Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
РИА Новостивчера в 23:27

Подробнее о событии

Стало известно, в каких российских сферах необходимы роботы

VSE42 Новости01:24

Названы сферы, которые больше всего нуждаются в роботах

Народные новости01:09

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы

РИА Новостивчера в 23:27

Названы сферы экономики в России, в которых больше всего нужны роботы

Мой Брянск00:45

Эксперт: Российская экономика очень нуждается в роботах

МИР 2400:08

Только 4-5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

ПРАЙМвчера в 23:46

Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

Накануне.Ru01:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество

В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»

Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу, считает депутат.
Обновлено в 02:01
Космос

Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС

Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Кино

Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Аразом Озбилизом.
Обновлено в 03:40
Политика

Экс-активист Автомайдана назвал Путина победителем на Украине

Президент России Владимир Путин победил на Украине даже без ввода войск.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске

Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Обновлено в 02:26
Авто

Двигатель Aurus применят в малой авиации

На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Црвену Звезду», недавно об этом ходили разговоры в прессе.
Обновлено в 03:32
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

Названы семь советов, которые помогут продлить жизнь

Еще одной вредной привычкой специалисты называют ежедневный и долгий душ.
Обновлено в 00:20
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Технологии

Оператор «Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в РФ

Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Футбол

Сергей Карасев — о московском дерби: «На такие игры не нужно много времени для настроя»

Обновлено вчера в 13:35
Общество

Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн

Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.
Обновлено в 01:05
Здоровье

На Урале научились лечить ВИЧ, как в Европе

В Европе давно применяется другой подход: лечение стараются начать как можно раньше.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Россиянки предпочли путешествия и деньги детям и мужчинам

35 процентам для полного счастья не хватает путешествий, при этом 27 процентов считают, что мало путешествовали.
Обновлено в 03:43
Кино

Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»

Обновлено вчера в 07:41
Политика

Украине пообещали тяжелую зиму из-за споров с Россией

Предстоящий отопительный сезон на Украине обещает стать одним из самых сложных.
Обновлено 19 августа в 22:09
Происшествия

Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле

Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым

Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
Обновлено в 01:14
Общество

День города в Москве отметят маскарадом и косплеем

Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное