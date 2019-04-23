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Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфонРИА Новости вчера в 20:45
Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт. По его словам, снимать смартфон с зарядки лучше при достижении 90% заряда батареи или чуть меньше.
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