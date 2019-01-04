Экономика

Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины
РИА Новости
18:34

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил экономический эксперт Владимир Дебой.
РИА Новости18:34

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Эксперт оценил состояние экономики Украины как критическое

Комсомольская правда22:21

Экономический эксперт рассказал о внешних и внутренних долгах Украины

Известия21:06

Эксперт: экономика Украины в критическом состоянии

Телеканал 360°18:50

Критический удар: экономике Украины предрекли затяжное падение в долговую яму

РЕН ТВ19:48

Эксперт рассказал о «критическом» долге Украины

Life.ru21:05

Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины

РИА Новости18:34

«Яма становится все глубже»: на Украине рассказали, как вырос госдолг

ФАН06:43
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Скончался народный артист России Иван Бортник

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Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

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Политика

Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство

Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено в 12:07
Общество

Голубого тунца продали на аукционе в Токио за рекордные $3,1 млн

Голубой тунец весом 278 кг был продан на первых в 2019 году торгах в Токио за рекордные $3,1 млн 5 января.
Обновлено в 21:27
Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США

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Хоккей

Финал МЧМ впервые за 18 лет пройдет без Канады, России или Швеции

Обновлено в 20:32
Хоккей

Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в полуфинале молодёжного чемпионата мира проиграла национальной команде США со счётом 1:2.
Обновлено в 18:25
Политика

Россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах

В августе 2018 года генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали четырёх россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Пострадавшим при обрушении в Магнитогорске окажут помощь из федерального бюджета

Пострадавшие в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске получат материальную помощь из резервного фонда правительства РФ.
Обновлено в 15:42
Политика

Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 16:43
Футбол

Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке

Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено в 17:53
Общество

Умер литературовед Борис Аверин

Обновлено в 15:31
Политика

У задержанного в России за шпионаж американца Уилана нашли судимость

Газета The Washinton Post выяснила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан был ранее судим, из-за чего его уволили из Вооруженных сил США и разжаловали в рядовые.
Обновлено в 22:42
Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Гаджеты

Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone

Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.
Обновлено в 17:58
Транспорт

Шереметьево назвали самым пунктуальным аэропортом в мире

Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира по итогам 2018 года.
Обновлено в 22:47
Происшествия

Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы

Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 18:38
Космос

«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 02:57
Армия и оружие

В Китае испытали свою версию «матери всех бомб»

В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".
Обновлено в 08:33
Политика

Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков

Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
Обновлено в 07:04
Политика

Депутат Рады заявил, что Порошенко начал подкупать избирателей

Народный депутат Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда украинского лидера Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.
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Происшествия

Более ста человек эвакуированы на Сахалине из-за пожара в гостинице

Из гостиницы «Мега Палас» в Южно-Сахалинске эвакуировали более сотни человек в связи с возгоранием.
Обновлено в 22:26
Хоккей

Капитан сборной России не смог сдержать слез после поражения от США

После матча игроки сборной России не скрывали своего разочарования. Капитан команды Клим Костин и вовсе не смог сдержать слез.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста

Пять человек погибли при прохождении квеста в закрытом помещении в городе Кошалин на северо-западе Польши.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
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Политика

Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины

Обновлено в 11:18
Происшествия

В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что 5 и 6 января в крымских горах ожидается сход снежных лавин.
Обновлено в 12:37
Хоккей

«Так бывает»: Тренер о поражении сборной России в полуфинале МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что не имеет претензий к хоккеистам после поражения в полуфинале МЧМ.
Обновлено в 19:58
Экономика

Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.
Обновлено в 18:34
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