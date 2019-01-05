Экономика

Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины
РИА Новости
вчера в 18:34

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил экономический эксперт Владимир Дебой.
РИА Новостивчера в 18:34
с чего всё началось
«Благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам», — сказал Дебой в интервью телеканалу NewsOne
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Рекордное количество американцев захотели уехать из страны

Отмечается, что во время правления его предшественника Барака Обамы покинуть страну хотели 10% американцев, во время правления Джорджа Буша-младшего этот показатель составлял 11%.
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Политика

Демократы выступили против снятия санкций с активов Дерипаски

Лидер демократической партии в Сенате США Чак Шумер рассказал, что подготовил резолюцию против решения Минфина США снять санкции с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщает Daily Beast.
Обновлено в 00:21
Политика

Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
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Дэвид Уилан, брат арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана, подтвердил, что у его родственника есть паспорта четырех стран.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией

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Обновлено вчера в 22:52
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Двое сотрудников Huawei поплатились за то, что разместили в социальной сети Twitter новогоднее поздравление от лица компании, воспользовавшись для этого смартфоном Apple iPhone.
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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что не имеет претензий к хоккеистам после поражения в полуфинале МЧМ.
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Общество

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В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
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В Магнитогорске завершился поиск погибших под завалами

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Спикер конгресса США назвала отношения Путина и Трампа опасными

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В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США

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«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
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