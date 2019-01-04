Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил экономический эксперт Владимир Дебой.

Происшествия Происшествия Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина.

Кино Кино Скончался народный артист России Иван Бортник

Политика Политика Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.

Футбол Футбол Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.

Хоккей Хоккей Сборная России уступила американцам в полуфинале МЧМ по хоккею Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира в Канаде.

Политика Политика NASA решило отложить визит Рогозина в США

Происшествия Происшествия В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста

Гаджеты Гаджеты Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.

Общество Общество Умер литературовед Борис Аверин

Политика Политика Россиянин задержан на острове Сайпан по запросу США На острове Сайпан арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко по запросу ФБР, сообщает газета Guampost.

Политика Политика Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Общество Общество На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук» В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали местную версию «матери всех бомб» Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".

Происшествия Происшествия Пострадавшим в Магнитогорске выделят помощь из Резервного фонда Резервный фонд российского правительства направит адресную матпомощь пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске и семьям погибших.

Хоккей Хоккей «Так бывает»: Тренер о поражении сборной России в полуфинале МЧМ Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что не имеет претензий к хоккеистам после поражения в полуфинале МЧМ.

Происшествия Происшествия Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.

Политика Политика Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины

Происшествия Происшествия При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.

Хоккей Хоккей Капитан сборной России не смог сдержать слез после поражения от США После матча игроки сборной России не скрывали своего разочарования. Капитан команды Клим Костин и вовсе не смог сдержать слез.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в массовом ДТП во Флориде В ДТП погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы в критическом состоянии. Полиция приступила к выяснению обстоятельств аварии.

Хоккей Хоккей Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США

Происшествия Происшествия Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».

Происшествия Происшествия В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что 5 и 6 января в крымских горах ожидается сход снежных лавин.

Политика Политика Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.

Происшествия Происшествия Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт Власти Чили рассматривают взрыв в столице страны как теракт, заявил министр внутренних дел страны Андрес Чедвик в эфире телеканала 24horas.