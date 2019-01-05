Экономика

Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины
РИА Новости
вчера в 18:34

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил экономический эксперт Владимир Дебой.
РИА Новостивчера в 18:34
с чего всё началось
«Благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам», — сказал Дебой в интервью телеканалу NewsOne
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