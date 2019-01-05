с чего всё началось

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил экономический эксперт Владимир Дебой.

Финансы Финансы С января проценты по ипотеке пойдут вверх Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам.

Экономика Экономика Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru.

Экономика Экономика Google увела от налогов $23 млрд через офшоры Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.

Экономика Экономика В Госдуме опасаются отложенных закупок ЦБ валюты В Госдуме видят риски в отложенных покупках валюты в полном объеме в период 2019—2021 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Финансы Финансы Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".

Энергетика Энергетика В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет

Экономика Экономика Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон Россия и мир совершат прыжок над пропастью.

Финансы Финансы Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.

Экономика Экономика Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.

Экономика Экономика В 2018 году в Пакистане зарегистрировано на 43% больше новых компаний По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в декабре 2018 года Комиссия зарегистрировала 1130 новых компаний, что на 43% больше, чем за такой же отчетный период в 2017 году.

Экономика Экономика В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.

Экономика Экономика Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6% "Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Экономика Экономика Слабый прогноз Apple обрушил рынки акций Европы Почти все фондовые индексы Западной Европы резко снизились 3 января из-за ухудшения прогноза по выручке компании Apple, которая объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.

Экономика Экономика В Китае ужесточат требования к производителям печатных плат Правительство Китая утвердило новые требования, предъявляемые к производителям печатных плат.