Футбол
Эксперт рассказал о дальнейшей карьере Кокорина и МамаеваГазета.Ru 13:22
Тренер детско-юношеской школы московского ЦСКА Максим Боков поделился мнением о дальнейшей футбольной карьере нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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