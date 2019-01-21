Лидеры Японии и России начинают переговоры о мирном договореВедомости вчера в 15:26

с чего всё началось

Переговоры в Москве президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о мирном договоре и статусе Южно-Курильских островов японцы ожидают с тревогой – российские эксперты также предсказывают серьезные трудности.

Политика Политика Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что для того, чтобы сохранить транзит российского газа через Украину после 2019 года, необходимо заключить новый договор, который будет привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным.

Политика Политика Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцев Жители Германии положительно относятся к реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и не видят в нем угрозы, пишет Neue Presse со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa Так, 73% опрошенных поддерживают строительство газопровода, а 67% не считают его угрозой.

Политика Политика В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.

Политика Политика ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.

Политика Политика Более 70% японцев усомнились в успехе переговоров с Россией Подавляющее большинство японцев — 72% — не верят в достижение соглашения на переговорах с Россией о подписании мирного договора.

Политика Политика В раде рассказали о «позорном провале» Украины Самым позорным провалом Киева является превращение Украины в самую бедную страну Европы, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов.

Армия и оружие Армия и оружие The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД Американцы в очередной раз обвинили Москву в нарушении договора и заявили, что в феврале начнут процесс выхода из соглашения, если Россия не уничтожит свою ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.

Политика Политика WP: экс-глава аппарата Белого дома Келли ненавидел свою работу Экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли считал эту работу худшей в своей жизни, а день увольнения - лучшим, с тех пор как занял данную должность.

Политика Политика Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.

Политика Политика Генпрокурор Украины сравнил Тимошенко с летящей пулей

Политика Политика CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц может принять участие в борьбе за пост президента США в 2020 году в качестве независимого кандидата.

Политика Политика МИД прокомментировал решение ЕС ввести санкции против главы ГРУ Министерство иностранных дел прокомментировало решение Совета ЕС ввести санкции против граждан России из-за «дела Скрипалей», отметив, что выдвинутые обвинения не выдерживают критики.

Политика Политика Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговой войной с США Темпы роста китайской экономики упали до самого низкого значения с 1990 года из-за торговой войны с Соединенными Штатами и новой политики.

Политика Политика WSJ узнала о многолетних секретных контактах спецслужб США и КНДР Консультации были остановлены в последние годы правления 44-го президента США Барака Обамы и возобновились после назначения Майкла Помпео на пост директора ЦРУ в январе 2017 г. Вашингтон считал, что контакты на уровне представителей разведслужб могут быть полезнее дипломатических каналов, поясняет газета.