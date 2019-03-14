Общество

Кинолог назвал самые кусачие породы собакИзвестия вчера в 22:42

Таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных, рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, какие собаки чаще всего кусают людей

Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагается внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер.
РИА Новостивчера в 20:28

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Кинолог назвал самые кусачие породы собак

Известиявчера в 22:42

Названы самые кусачие породы собак

Российская газета03:18

Кинолог: самые опасные — невоспитанные мелкие собаки

News.ru04:09

Самой кусачей собакой назвали таксу

Телеканал 360°00:02

Кинологи назвали самую кусачую породу собак

URA.Ru03:36

Кинолог рассказал, какие собаки чаще всего кусают людей

ФАНвчера в 21:34

Эксперт рассказал, какие собаки чаще всего кусают людей

РИА Новостивчера в 20:28
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Происшествия

Избивший учительницу в Северной Осетии депутат сложил полномочия

Обновлено в 04:43
Происшествия

Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию

Обновлено в 04:34
Политика

СКР возбудил дело против украинского «декоммунизатора» Вятровича

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, сообщает 14 марта пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:39
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом мать проведшего ночь в парке ребёнка

Мосгорсуд подтвердил законность ареста Надежды Куликовой, шестилетний сын которой провёл ночь в парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 04:21
Финансы

Банкам расписали будущую прибыль

ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 04:29
Транспорт

На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика

В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Происшествия

При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина

В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Политика

Александр Беглов посетит финал конкурса «Лидеры России» в Сочи

В финале участники пройдут мастер-классы наставников, панельные дискуссии с участием приглашенных губернаторов российских регионов и экстремальный забег по пересеченной местности.
Обновлено в 02:23
Политика

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Политика

Порошенко заявил, что отправляется в Донбасс

Обновлено в 03:36
Происшествия

В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино

Вечером 13 марта в Нью-Йорке застрелили 53-летнего Франческо Кали, которого называли лидером клана Гамбино, одной из самых больших мафиозных группировок Нью-Йорка.
Обновлено в 03:39
Экономика

ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян.
Обновлено в 03:58
Политика

Избирательница отказалась целоваться с Порошенко на митинге

Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Обновлено в 03:24
Политика

МИД Швеции вызвал посла России в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Сжегших верблюдов шаманов оштрафовали на 3 тысячи рублей

Ангарских шаманов, которые сожгли верблюдов во время обряда жертвоприношения, оштрафовали на три тысячи рублей.
Обновлено в 02:17
Политика

Оскорбивший пенсионеров волгоградский депутат сложил свои полномочия

Волгоградский депутат Гасан Набиев сложил свои полномочия после высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, которых он назвал тунеядцами и алкашами.
Обновлено в 04:32
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Обновлено вчера в 21:37
Авто

Opel назвал модели для российского рынка

Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Экономика

Минэкономики раскритиковало импортозамещение по «закону Яровой»

Минэкономики раскритиковало импортозамещение по «закону Яровой» Минэкономики не согласилось с предложением обязать интернет-провайдеров использовать для исполнения «закона Яровой» только отечественное оборудование.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

На московских рынках нашли майнинг-фермы

В ходе рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили несколько ферм для майнинга криптовалют.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть

Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

В Башкирии обрушившийся фасад ЗАГСа чуть не задавил жениха и невесту

В Башкирии рухнувший фасад ЗАГСа едва не убил будущую семейную пару, сообщает информагентство «Ura.ru». ЧП произошло в селе Красноусольский.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Виторган встрял в спор Собчак и Шнурова

Недавно расставшийся со своей супругой Ксенией Собчак актер Максим Виторган не смог пройти мимо ее поэтической онлайн-перепалки с рок-музыкантом Сергеем Шнуровым.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал признал бесполезность «москитного флота»

Обновлено вчера в 22:53
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